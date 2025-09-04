البابا تواضروس يترأس قداس الشعانين الأحد المقبل

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس أحد الشعانين، والذي يعد أحد الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إذ يحيي الأقباط ذكرى دخول المسيح أورشليم كملك، بحسب الاعتقاد المسيحي.

البابا تواضروس يترأس قداس أحد الشعانين 2025 في الإسكندرية

وقال القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن» إنه من المقرر أن يترأس البابا تواضروس قداس أحد الشعانين، بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية هذا العام.

ومن المقرر أن تبث القنوات الفضائية القبطية والصفحات الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة والمركز الإعلامي للكنيسة على مواقع التواصل الاجتماعي القداس الإلهي للاحتفال بأحد الشعانين، والذي يترأسه البابا تواضروس ويشاركه عدد من الأساقفة العموم بالإسكندرية والأقباط.

يحمل أحد الشعانين طابعًا احتفاليًا خاصًا رغم كونه بداية أسبوع الآلام ففي هذا اليوم، يحيي الأقباط تذكار دخول المسيح أورشليم كملك واستقباله بأغصان الزيتون والنخيل، فيحرص الآلاف من الأقباط على حضور قداس أحد الشعانين في الكنائس منذ الصباح الباكر حاملين السعف المزخرف، يصلي الأقباط في هذا اليوم بالطقس الفريحي طوال القداس حتي ظهر اليوم ثم تنتهي بالطقس الحزيني لصلاة التجنيز العام إعلانًا لبداية أسبوع الآلام، وتعلق الشارات السوداء في الكنائس حتى الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد.