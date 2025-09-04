وزير الداخلية الفرنسي: نثمن الجهود المصرية بشأن الهجرة غير النظامية

وزير الداخلية الفرنسي: نثمن الجهود المصرية بشأن الهجرة غير النظامية

وزير الداخلية الفرنسي: نثمن الجهود المصرية بشأن الهجرة غير النظامية

ثمّن وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية الجهود المصرية بشأن الهجرة غير النظامية، كما أشاد بنجاح القاهرة خلال رئاستها لـ«عملية الخرطوم».

وقال وزير الداخلية الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»: «ّظل الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى مصر تعكس كثافة وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا».

وتابع: «يمكننا أن نتعاون بشكل جماعي مع كل الشركاء المنخرطين فى هذا المسار، وأشيد بالنتائج التي توصلنا لها مؤخرًا، وهناك إعلان القاهرة والذي سيزيد من التعاون بيننا فى السنوات القادمة، وهذا النص يدعو الى ضمان أن تكون الهجرة منظمة وقانونية وضمان حقوق المهاجرين».

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