رئيس «مياه القناة»: خطة موسعة للارتقاء بالخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين

رئيس «مياه القناة»: خطة موسعة للارتقاء بالخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين

رئيس «مياه القناة»: خطة موسعة للارتقاء بالخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عددا من مواقع العمل بمحافظة السويس، وذلك لمتابعة سير العمل في إطار المتابعة المستمرة لجميع قطاعات ومناطق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

رئيس «مياه الشرب» بمحافظات القناة يستمع لشكاوى المواطنين

وشملت جولة اللواء عبد الحميد عصمت، مركز خدمة العملاء بمحافظة السويس، الذي يخدم أكثر من 33 ألف مشترك بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المركز، إذ استمع لشكاوى واستفسارات المواطنين، مؤكدا تذليل جميع العقبات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

ولفت إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لديها خطة موسعة لتطوير مراكز خدمة العملاء في إطار الارتقاء بمنظومة الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين بإقليم القناة.

رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة

كما تفقد رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، عددا من الإدارات الفنية والإدارية بالقطاع والتقى العاملين واطمأن على سير العمل وإنجازه بالكفاءة المطلوبة، واستمع إلى مطالب بعض العاملين بالقطاع، موجها بسرعة تنفيذها الأمر الذي يؤثر بدوره على تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين، وانعكاس ذلك على تقديم خدمة متميزة للعملاء.

واستهل اللواء عبد الحميد عصمت ومرافقوه جولته بمحطة رفع صرف صحي زرب (1) التي تبلغ طاقتها التصميمية 90 ألفا و730 مترا مكعبا في اليوم لخدمة حي السويس بالكامل واستقبال تصرفات محطات بورتوفيق 1 وبورتوفيق 2 والسواحل وشبكات حي السويس، ومحطة رفع صرف صحي زرب (2) التي تبلغ طاقتها التصميمية 34 ألف يوم، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التي تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

رئيس «مياه الشرب» يتفقد الورشة الميكانيكية المركزية بقطاع السويس

وشهدت الزيارة تفقد الورشة الميكانيكية المركزية بقطاع السويس، وذلك بهدف توفير الصيانة اللازمة لكافة الأعطال بالطلمبات والمركبات بمواقع العمل المختلفة على مستوى محافظة السويس بالكامل، وتأتي جولة رئيس الشركة للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات، وذلك في إطار الحرص الدائم والتام على تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة

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