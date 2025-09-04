الصين تفرض رسوما جمركية انتقامية على السلع الأمريكية بنسبة 84%

أعلنت الصين، اليوم، أنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل الحالي، وجاء ذلك ردًا على الرسوم الأمريكية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم، بنسبة 104% على السلع الصينية المُصدرة إلى الولايات المتحدة.

تفاصيل قرار الصين



وأعلن مكتب لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن الرسوم الجمركية على السلع الأميركية سترتفع من 34% إلى 84% اعتباراً من 10 أبريل، ويأتي ذلك بعد أن دخلت أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى أكثر من 100% حيز التنفيذ في بداية 9 أبريل.

ومن جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين بنسبة 84% أمر مؤسف، مشيرًا إلى أن التصعيد الصيني بفرض رسوم بنسبة 84% سيتسبب في خسارة لها.



وأكد وزير الخزانة الأمريكي، الأربعاء، أن على الصين أن تجلس إلى طاولة المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية، وجاء ذلك بعد دقائق من إعلان بكين فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة تخطت حاجز الـ80%.