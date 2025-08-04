بدء تنفيذ زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين بنسبة 104%

بدء تنفيذ زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين بنسبة 104%

بدء تنفيذ زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين بنسبة 104%

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، تنفيذ زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين بنسبة 104%، وذلك بعد قرر الرئيس الأمريكي رفع الرسوم الجمركية على الصين، وذلك بعد عدم استجابة الصين، لمطلب الرئيس الأمريكي برفع الرسوم الصينية على السلع الأمريكية، في المهلة الذي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كان آخرها ظهر اليوم الثلاثاء.

زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين

وكانت الصين ردت على الرسوم الجمركية الأمريكية، بفرض رسومًا بنسبة 34% على الواردات الأمريكية، الأمر الذي آثار غضب الرئيس ترامب ودفعه إلى زيادة الرسوم على الصين، وفقًا لـ«فوكس نيوز».

ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهديدًا للصين الاثنين الماضي، برفع الرسوم الجمركية الجديدة عليها بنسبة 50%، إذا لم تتراجع بكين عن قرارها فرض رسوم على السلع الأميركية.

الصين ترفض التراجع عن قرار فرض رسوم انتقامية

فيما تعهدت الصين، بعدم الرجوع عن قرارها بفرض رسومًا جمركية انتقامية على السلع الأمريكية 34%، وعدم الالتفات لتهديدات الرئيس الأمريكي.

وصرح مسؤول بالبيت الأبيض، أنه سيتم تحصيل الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 104% بداية من يوم غدًا الأربعاء، وفقًا لـ«فوكس نيوز».

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