مدبولي: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر جاءت في فترة شديدة الحساسية

مدبولي: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر جاءت في فترة شديدة الحساسية

مدبولي: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر جاءت في فترة شديدة الحساسية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى مصر التي استمرت 3 أيام، مهمة وتاريخية، وتأتي في فترة شديدة الأهمية والحساسية لتؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في شتى المجالات.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن عقب اجتماع الحكومة، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «بمجرد وصول ماكرون إلى مصر زار المتحف المصري الكبير ثم أجرى مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة بمنطقة خان الخليلي».

وتابع: «تقديرنا شديد جدا لالتفاف الشعب المصري والمواطنيين المصريين حول قيادتهم السياسية ووعيهم بحجم التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن والمنطقة، والرسائل من الزيارة شديدة الإيجابية».

وأكمل: «وحصاد الزيارة تمثل في رفع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وكان هناك توقيع لعدد كبير من المشروعات الثنائية في مجالات مختلفة سواء الصحة أو التعليم أو البنية الأساسية أو الاقتصاد أو الطاقة».

واستطرد مدبولي: «ومن أهم المشروعات التي تم توقيعها في مجال الصحة تحويل مستشفى هرمل لتكون مركزا متكاملا لعلاج الأورام السرطانية، والشراكة ما بين عدد كبير من الجامعات المصرية والجامعات الفرنسية، ومشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تصل استثمارته إلى أكثر من 7 مليارات يورو».

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