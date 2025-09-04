هل تستجيب حلا شيحة لنصيحة ابنتها خديجة بارتداء الحجاب؟

فاجأت الفنانة حلا شيحة جمهورها بمبادرة أطلقتها ابنتها خديجة، لدعم الفتيات وتشجيعهن على ارتداء الحجاب والالتزام، من خلال سلسلة فيديوهات على قناة دشّنتها عبر موقع يوتيوب، ونشرت مقتطفات منها عبر خاصية «الاستوري» بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

حقيقة عودة حلا شيحة للحجاب واعتزال الفن

وعلّقت حلا شيحة على مبادرة ابنتها خديجة قائلة: «حبيبتي خدوجة ربنا يحفظك»، ولاقت المبادرة تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث أعاد كثيرون نشر «ستوري» حلا شيحة دعماً لابنتها في طريقها لنصح الفتيات بارتداء الحجاب.

وتساءل الجمهور عن إمكانية استجابة الفنانة حلا شيحة لمبادرة ونصيحة ابنتها، والعودة لارتداء الحجاب مرة أخرى، خاصة أنها ظهرت مؤخراً بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» وهي ترتدي الحجاب، وعلّقت عليها قائلة: «يقول الله تعالى: "قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".. إن شاء الله بعد رمضان حعمل podcast أتكلم فيه عن تجربتي لأن أكيد شبه ناس كتير».

ولم تكشف حلا شيحة عن قرارها النهائي حتى الآن، واكتفت بحذف صورها التي تظهر فيها بشعرها من حسابها، مكتفية بنشر الصور التي ترتدي فيها الحجاب فقط.

آخر أعمال حلا شيحة

كان آخر ظهور فني لحلا شيحة من خلال مشاركتها في مسلسل «إمبراطورية ميم» مع الفنان خالد النبوي، في الموسم الرمضاني قبل الماضي، وهو عمل مأخوذ عن قصة إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.