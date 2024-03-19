حلا شيحة لـ«ع المسرح»: صراعاتي الداخلية لم تنته

قالت الفنانة حلا شيحة، إن تصريح والدها بأنها مختطفة خلال فترة زواجها من أحد الدعاة في كندا كان معه حق به، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة من حياتها مرت، ولكنها لم تكن من أحسن الفترات.

حلا شيحة تكشف عن صراعاتها

وأضافت حلا، خلال حوارها في برنامج ع المسرح، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنها كانت لمدة 12 سنة في حياة مختلفة وعادت إلى عملها وواجهت هجومًا كبيرًا من الجمهور، وكان هناك انقسام ما بين أن هناك من يشجعها على أن تعود للعمل وهناك من هو ضد عودتها للفن.

حلا شيحة تقف في المنتصف

وتابعت حلا شيحة: «في وسط هذا الصراع، هي من تقف في المنتصف، في حالة من الحيرة، ومهما حاولت أن تشرح للناس ما بداخلها لن يستوعب الناس ما بها أو فيما تفكر، فكل إنسان يمر بظروف صعبة، ويحتاج إلى إتخاذ قرار في أمر معين».

أشارت إلى أنها لا تستطيع أن تستسلم لأي وضع غير مريح بالنسبة لها، وأي أمر يقوم به الإنسان يدفع ثمنه، لافتةً إلى أن الصراع الداخلي لم ينتهِ، ولكنها لا تتغير على من حولها، حتى ولو كانت مزاجية مع نفسها.