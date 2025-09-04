كشفت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، والقطار الكهربائي الخفيف، المعروف بقطار العاصمة، عن صورة البطاقة التي استخدمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارتهما للخط الثالث، موضحة أن الرئيسين استخدما بطاقتين فريدتين تحملان اسمي الرئيسين.

وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «خطوة بارزة للنجاح والشراكة: الزيارة الرئاسية لمترو الخط الأخضر الثالث.. يسعدنا ويشرفنا أن نحتفل بالزيارة المتميزة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، إلى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، حيث قاما بتجربة مترو الخط الأخضر الثالث المتميز. وتؤكد هذه الزيارة الناجحة قيمة هذا المشروع الوطني وتسلط الضوء على عمق التعاون في مجال النقل بين فرنسا ومصر».

وأضافت: «انضم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون خلال جولتهما، رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إلى جانب وزير النقل الفرنسي فيليب تاباروت، ووزير الاقتصاد إريك لومبارد، ووزير الخارجية جان نويل باروت. ورافق الجولة الرئيس التنفيذي لشركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، المهندس وديع بوشيحة».