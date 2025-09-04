مشروبات تساعد على تعزيز المناعة لتجنب مخاطر رياح الخماسين

حالة من عدم الاستقرار في الطقس تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، نتيجة تأثرها بالعديد من الظواهر الجوية ومنها رياح الخماسين التي تضرب العديد من المناطق، ولذلك هناك فئات التي تكون أكثر عرضه للإصابة بمخاطرها نظرا لمناعتهم الضعيفة، ولذا نوضح مشروبات تشساعد على تعزيز المناعة.

تعزيز المناعة في الطقس السيئ

هناك العديد من المشروبات التي تساعد في تعزيز المناعة ويجب على أصحاب المناعة الضعيفة الحرص على تناولها يوميا خلال الطقس السيئ، ومنها الزنجبيل وعصير الليمون مع العسل وأيضا حمص الشام بالإضافة إلى عصير الجزر مع البرتقال وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومن ضمن المشروبات التي تساعد على تعزيز المناعة هى عصير البرتقال الطبيعي لأنه يغني عن كبسولة فيتامين سي وأيضا تناول اللبن لأنه مصدر للبروتين الزنك.

لم تقتصر المشروبات التي تساعد على تعزيز المناعة في الطقس السيئء عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمنها مشروب عسل النحل مع الليمون، لأنه يحتوي على فيتامين «سي»، ومضادات البكتيريا، مما يُعزز المناعة ويقي من نزلات البرد، حيث يتم تحضير كوب ماء دافئ، ملعقة صغيرة من العسل، ليمونة صغيرة، وفق موقع «ذا هيلث».

أعراض ضعف الجهاز المناعي

هناك العديد من الأعراض التي تدل على ضعف الجهاز المناعي لدى الأطفال، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- الشعور بالصداع.

- الحمى

- نمو الأطفال ببطء.

- تقلصات في البطن.