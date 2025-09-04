تحذير من ارتفاع مخاطر اصطدام المركبات الفضائية بسبب ظاهرة كيسلر

تحذيرات عديدة أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية حول الآثار السلبية والمخاطر التي يخلفها الحطام الفضائي الموجود في مدار الأرض على عمل الأقمار الصناعية والمركبات في الفضاء، خاصة بعد بلوغ عدد أجسام الحطام الفضائي حوالي 130 مليون جسم يتراوح قطرها ما بين 1 مليمتر إلى 1 سنتيمتر.

ارتفاع احتمالية اصطدام الأقمار الصناعية

أشار العلماء في تقرير صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية، أنه تم توثيق وجود حوالي 40 ألف قمر صناعي في مدار الأرض بداية من عام 2025، منها 11 ألف قمر عامل موجود في الخدمة فقط، وقد ارتفعت احتمالية اصطدام هذه الأقمار ببعضها في السنوات الأخيرة التي من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى ما يعرف بظاهرة كيسلر، وفقًا لموقع lenta.ru.

وبحسب وكالة الفضاء الأوروبية تُعرف متلازمة كيسلر بأنها سلسلة من التفاعلات التي تحدث في الفضاء بسبب الحطام الفضائي ما يؤدي إلى خلق المزيد من الشظايا وزيادة خطر الاصطدامات المستقبلية، و تتفاقم هذه الظاهرة بسبب العدد المتزايد من الأجسام الاصطناعية في المدار.

وأوضح الخبراء أن انفجارا واحدا يرسل عمودا من الشظايا التي بدورها تصطدم بأجسام أخرى محمولة في الفضاء، ما يخلق المزيد من المخلفات، ومنذ عام 1957، سُجلت حوالي 650 حادثة تصادم مدارية كبيرة.

جهود العلماء للحد من ظاهرة كيسلر

وشهدت السنوات الآخيرة زيادة هائلة في إطلاق الأقمار الصناعية، فعلى سبيل المثال، ارتفع متوسط عمليات الإطلاق السنوية من 82 بين عامي 2008 و2017 إلى 133 منذ عام 2018.

ويسعى العلماء في الوقت الحالي إلى بذل الكثير من الجهود لعدم زيادة كميات الحطام الفضائي في مدار الأرض من خلال العمل بنشاط لتنظيف مدار الأرض من أجسام الحطام الفضائي.