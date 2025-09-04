آسر ياسين: تجربة «قلبي ومفتاحه» مع المخرج تامر محسن استثنائية وملهمة

عبر الفنان آسر ياسين، عن سعادته بتجربته مع الفنانة مي عز الدين في مسلسل «قلبي ومفتاحه»، موضحًا أنها فنانة موهوبة، متوقعًا تكرار مثل هذه التجربة مرة أخرى.

تجربة استثنائية

وأشار «ياسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منى عبدالغني وهبة الأباصيري، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، إلى أن العمل مع المخرج تامر محسن كان تجربة استثنائية بالنسبة له، خاصة أنه كان أول تعاون بينهما، موضحًا أنه لم يكن يخطط للعمل في رمضان هذا العام، إلا أنه عندما تواصل معه تامر محسن، قرر المشاركة بالعمل لاهتمامه الكبير بالفرصة.

شخصية جديدة

وأوضح «ياسين»، أن تجربة العمل مع تامر محسن كانت ملهمة للغاية على المستوى الشخصي، قائلاً: «تجربة قلبي ومفتاحه ملهمة جدًا على المستوى الشخصي»، منوهًا بأن شخصيته في المسلسل، التي تُجسد الشاب المصري الشهم صاحب المبادئ، كانت جديدة عليه بشكل كبير.