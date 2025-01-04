دياب: مسلسل قلبي ومفتاحه توليفة عبقرية وفريق العمل سر النجاح

دياب: مسلسل قلبي ومفتاحه توليفة عبقرية وفريق العمل سر النجاح

دياب: مسلسل قلبي ومفتاحه توليفة عبقرية وفريق العمل سر النجاح

عبر الفنان دياب عن سعادته بنجاح مسلسل قلبي ومفتاحه، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، مؤكدًا أن التركيبة في المسلسل، من صنع المخرج تامر محسن ومها الوزير، مشيرًا إلى أن شخصيته الشريرة موجودة داخل المجتمع.

الدراما مبنية بشكل جماعي

وأضاف الفنان دياب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، في برنامج العيد فرحة، عبر قناة DMC، اليوم، أن الدراما مبنية بشكل جماعي وليست بطريقة البطل الأوحد، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة خطوط رئيسية تتفرع منها باقي الخطوط الأخرى، حيث تتقاطع بين شخصيتي أسعد وميار وتتداخل مع باقي الأحداث: «من أبرز عناصر المتعة في هذه التجربة الدرامية هو الصراع القائم بين أبطال العمل».

نجوم مسلسل قلبي ومفتاحه

شارك في مسلسل قلبي ومفتاحه آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبوالعطا، سارة عبدالرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

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