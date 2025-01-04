دياب: مسلسل قلبي ومفتاحه توليفة عبقرية وفريق العمل سر النجاح

عبر الفنان دياب عن سعادته بنجاح مسلسل قلبي ومفتاحه، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، مؤكدًا أن التركيبة في المسلسل، من صنع المخرج تامر محسن ومها الوزير، مشيرًا إلى أن شخصيته الشريرة موجودة داخل المجتمع.

الدراما مبنية بشكل جماعي

وأضاف الفنان دياب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، في برنامج العيد فرحة، عبر قناة DMC، اليوم، أن الدراما مبنية بشكل جماعي وليست بطريقة البطل الأوحد، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة خطوط رئيسية تتفرع منها باقي الخطوط الأخرى، حيث تتقاطع بين شخصيتي أسعد وميار وتتداخل مع باقي الأحداث: «من أبرز عناصر المتعة في هذه التجربة الدرامية هو الصراع القائم بين أبطال العمل».