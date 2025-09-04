آسر ياسين: شخصية محمد عزت في قلبي ومفتاحه من قلب المجتمع

آسر ياسين: شخصية محمد عزت في قلبي ومفتاحه من قلب المجتمع

آسر ياسين: شخصية محمد عزت في قلبي ومفتاحه من قلب المجتمع

تحدث الفنان آسر ياسين، عن شخصيته في مسلسل «قلبي ومفتاحه»، مشددًا على أنه كان هناك محاولة لتأكيد على وجود مثل هذه النماذج من الشباب، قائلًا: «في كتير شباب زيه هو بيمثل شريحة من الشباب المصري اللي بيشتغل في أي حاجة لحد ما يلاقي الشغلانة اللي بيحبها، محافظ على مبادئه».

شخصية جديدة لآسر ياسين

وأضاف «ياسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منى عبدالغني وهبة الأباصيري، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»،: «يمكن إحنا بس لم يتم تناول مثل هذه الشخصيات في الدراما في الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة، يعني، كنا دايمًا نروح للشخصية المركبة، كده فيها حاجة خاصة».

مبادئ الشخص الكادح

وتابع: «الشخص الكادح اللي عنده مبادئه، دي الحاجات اللي كانت موجودة زمان في أرابيسك وليالي الحلمية، هذه النماذج كانت موجودة في أوقات سابقة، لم يعد يتم تناولها في الدراما مؤخرًا».

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