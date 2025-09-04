خالد الجندي: الفتور في العبادة مثل «سوس» ينخر الطاعة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أن الفتور في العبادة مثل السوس الذي ينخر في العبادة، والفتور يأتي من التكرار وعلينا الاستعانة بالصبر والصلاة، مستشهدا بقوله تعالى «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ».

الفتور في العبادة هو مرض يأكل الجهاز العضلي للعبادة

وأوضح «الجندي»، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، أن الفتور في العبادة هو المرض الذي يأكل الجهاز العظمي أو العضلي للعبادة ويجعل الإنسان يؤدي العبادة بشكل شكلي ويصاب بحالة فتور ورتابة لذلك لابد أن ننوع في سلة الخيرات التي نؤديها حتى نتجنب آفة الفتور.

وتابع: «المشايخ بتوعنا زمان كانوا ينصحونا لازم نجدد في السورة اللي بنقرأها بعد الفاتحة في الصلاة وضيف آية أو آيتين واحفظ آيات جديدة ومعالجة الفتور مهم جدا للحفاظ على العبادة»، لافتا إلى أن الإسلام عبادات ومعاملات وفقه المعاملات هو الذي يقع فيه الناس يوم القيامة والمعاملة مع الناس واللسان يدخل النار أو الجنة.