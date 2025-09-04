مواليد أبراج فلكية لا يجيدون اختيار الكلام عند الحديث مع الآخرين.. «الناس بتزعل منهم»

بعض أصحاب الأبراج الفلكية لا يجيدون اختيار الكلمات عند التحدث مع الآخرين، ما يجعل البعض لا يفضل التواجد برفقتهم، نظرًا لما تسببه كلماتهم من جرح، نتيجة لطبيعتها المباشرة والصريحة إلى حد قاسٍ، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إيذاء من يسمعها. ويمكن التعرف على أبرز هذه الأبراج، بحسب ما ذكره موقع «yourtango»، في السطور التالية.

برج الثور

يمتاز مواليد برج الثور بأسلوب حاد في التعامل مع الآخرين، إذ يميلون إلى المنطق والعقلانية ويضعون المشاعر جانبًا، ما ينعكس على أسلوبهم في الحديث، كلماتهم عادة ما تكون قاسية، خاصة عند توجيه النقد، ورغم ما تسببه من انزعاج للآخرين، فإنهم لا يرون في ذلك خطأ، بل يعتبرون أنفسهم صادقين يقولون الحقيقة كما هي، من دون أي تجميل.

برج الدلو

يميل أصحاب برج الدلو إلى التفكير المنطقي أيضًا، وهم عادة ما يكونون قليلي الحديث، لكن عندما يتحدثون لا يكونون موفقين في اختيار كلماتهم، ما يجعلها مؤذية في بعض الأحيان، لا يتوقف الأمر عند الكلمات فحسب، بل يتعداه إلى التصرفات، إذ لا يجيدون التصرف في المواقف الاجتماعية، ويميلون بطبعهم إلى العزلة.

برج الأسد

رغم أن مواليد برج الأسد يتمتعون بشخصية اجتماعية، فإنهم في بعض الأحيان لا يحسنون التعامل مع الآخرين، فتكون كلماتهم حادة وقاسية، وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة لانشغالهم بذواتهم، وعدم انتباههم لاختيار كلماتهم بدقة، على الرغم من سعيهم في المعتاد إلى كسب رضا الآخرين وثقتهم.