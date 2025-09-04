خالد الجندي: العبادات لا تكتمل إلا بحسن المعاملة والأخلاق

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العبادات الشعائرية مثل الصلاة والصيام والحج لا تؤتي ثمارها الحقيقية إلا إذا اقترنت بحسن المعاملة، مشددًا على أن الدين لا يقتصر على الشعائر، وإنما يمتد ليشمل السلوكيات والمعاملات اليومية.

الدين المعاملة

وأضاف «الجندي»، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الأربعاء: «إحنا بنصلي وبنصوم وبنحج، لكن ده كله لا يكفي لو مافيش صدق وأمانة في تعاملاتنا.. العبادات الشعائرية مش هتستقيم إلا لما عباداتي في التعامل مع الناس تكون سوية.. الدين المعاملة، والعبادات مش معناها بس إنك صُمت رمضان والستة من شوال، لكن إنك تمتنع عن الكذب، عن الأذى، وتتحلى بالوفاء والصدق وصلة الرحم».

فقه المعاملات

وأكد أن فقه المعاملات هو الذي يثقل كفة الإنسان يوم القيامة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ لمعاذ: «وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟»، موضحًا أن سوء التعامل مع الناس قد يكون سببًا في ضياع الأجر أو الوقوع في الإثم.

وتابع: «كل الأخلاق الحسنة زي كف الأذى، والإيثار، والكرم، ورد السلام، وصلة الرحم.. دي كلها معاملات لكنها عبادات أيضًا، وجهاد النفس الحقيقي مش بينتهي برمضان».