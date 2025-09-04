«مريم»: ابن خالتي حاول ابتزازي لخلافات أسرية

«بسبب خلافات عائلية ابن خالتى وصاحبه ابتزونى بصورى وكانوا هيخربوا بيتى»، هكذا بدأت «مريم» حديثها لـ«الوطن» عن تعرضها لعملية ابتزاز ممنهجة من ابن خالتها وصديقه بعدما حصل ابن خالتها على صورها من هاتفها أثناء وجودها فى منزلهم ولم تشك فيه أبداً، وظلت هذه الصور مع ابن خالتها حتى حدث بينها وبينه مشادة كلامية، فقام على أثرها بإدخال طرف ثالث فى عملية الابتزاز وهو صديقه المقرب، ليقوم الأخير بتدشين صفحة على فيس بوك ووضع صورة خاصة لها عليها، وهنا أدركت «مريم» أن ابن خالتها هو من يقف وراء هذا الفعل الدنىء، ولم يكتف بذلك بل تواصل معها من خلال تطبيق ماسنجر ليخبرها بأنه حصل على صورها وساومها على دفع مبالغ مالية لتجد نفسها أمام مشكلة كبيرة، إما الفضيحة أو دفع المال الذى لا تملكه.

وأضافت «مريم»: «المتهم لم يكتف بتهديدى، بل قام بإرسال بعض الصور لزوجى على حسابه على تطبيق ماسنجر، ليستشيط زوجى غضباً من هذا الموقف وواجه زوجى ابن خالتى، فأقر بفعلته التى قام بها عن طريق أحد أصدقائه المقربين، وعلى الفور ذهبنا أنا وزوجى لمديرية أمن الجيزة لتحرير محضر فى الحسابات الوهمية التى تقوم بالتشهير بنا على فيس بوك، وبالفعل حررنا المحضر بعد أخذ أقوالى حول الواقعة وأخذنا رقم أحوال للمتابعة به فى قسم الشرطة التابعين له، وبعد مرور 15 يوماً ذهبنا لقسم الشرطة ووجدنا أن المحضر موجود بالفعل وأحيل للنيابة المختصة لإعمال شئونها حول الواقعة وقمت بإلإدلاء بأقوالى فى النيابة تمهيداً لإحالة المحضر للمحكمة الاقتصادية المختصة حتى أحصل على حقى وأسترد كرامتى». وأضافت أنها تأمل فى وجود عقوبات رادعة على مرتكبى هذه الجرائم لوقف قيام هؤلاء المجرمين بابتزاز الضحايا الذين يقعون فى شباكهم بطرق عفوية.