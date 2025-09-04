ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%، مشددًا على أنها ستطبق من الآن وفورًا.

تصريحات ترامب

ووافق الرئيس ترامب، على تعليق الرسوم الجمركية المضادة البالغة 10% لمدة 90 يومًا، وأن تعليق الرسوم الجمركية سيتم تنفيذه على الفور.

كانت الصين قد أعلنت صباح اليوم، عن حزمة من الإجراءات الانتقامية ردًا على القرار الأمريكي الأخير بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

وأدرجت بكين ست شركات أمريكية أخرى، منها Shield AI وSierra Nevada Corporation، ضمن «القائمة غير الموثوقة»، ما يعني حظر دخولها السوق الصينية ووقف أي استثمارات جديدة لها داخل البلاد.