توافد الصحفيين والفنانين وشخصيات عامة لتقديم واجب العزاء في شقيقة نقيب الصحفيين

توافد الصحفيين والفنانين وشخصيات عامة لتقديم واجب العزاء في شقيقة نقيب الصحفيين

توافد الصحفيين والفنانين وشخصيات عامة لتقديم واجب العزاء في شقيقة نقيب الصحفيين

توافد عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة والصحفيين، والفنانين، إلى مسجد عمر مكرم بالتحرير لتقديم واجب العزاء للكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، في وفاة شقيقته انتصار البلشي.

فيما وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمسجد لتأدية واجب العزاء، كما قدم الكاتب عبدالمحسن سلامة ، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح على مقعد النقيب الحالي، واجب العزاء في وفاة شقيقة خالد البلشي.

فيما حضر العزاء عدد كبير من الصحفيين وشيوخ المهنة بجانب أعضاء مجلس النقابة، منهم المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، ومحافظ القاهرة، ونقيب الممثلين أشرف ذكي، ونقيب الصحفيين الأسبق يحيى فلاش.

وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين أعلن في وقت سابق، عن وفاة شقيقته، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار في ذمة الله، وتشييع الجنازة في المنوفية».

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