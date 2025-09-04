مواليد 4 أبراج أكثر حساسية وتعاطفا.. مزاجهم يتأثر بالمحيطين بهم

يتسم مواليد بعض الأبراج الفلكية بالعاطفة والحساسية الشديدة التي تجعلهم يتأثرون بشدة بالمواقف والأحداث التي يتعرضون لها، وعلى الرغم من اعتقاد البعض أن هذه السمة قد تدل على ضعف صاحبها، إلا أن خبراء الفلك أكدوا أن سمة الحساسية تمثل نقطة قوة كبيرة للكثيرين، لأنها تجعل الشخص قادرًا على فهم المحيطين حوله بشكل عميق مع تقديم الدعم اللازم لهم. فمن هم مواليد هذه الأبراج؟

ونستعرض في السطور التالية 4 أبراج فلكية صنفها خبراء الفلك بالأكثر حساسية وتأثرًا بمزاج المحيطين حولهم، حسب موقع horoscope الخاص بالأبراج، كالتالي:

برج السرطان(من 22 يونيو إلی 22 يوليو)

صنف خبراء الفلك مولود برج السرطان ضمن أكثر الأبراج حساسية، فهو شخص عاطفي للغاية ويتأثير بسهولة بكلمات الآخرين الإيجابية والسلبية، ويمتلك قدرة كبيرة على الإصغاء لمن حوله وفهمه بعمق بالإضافة إلى تقديم الدعم العاطفي له لذا يعتبر مولود هذا البرج إلى قائمة الأبراج التي تتسم بالإخلاص والوفاء الشديد لشركائهم وأصدقائهم.

برج الثور (من 20 أبريل إلى 20 مايو)

على الرغم من قوة وصلابة مولود برج الثور الظاهرية إلا أنه يتسم بالعاطفة الشديدة التي تجعله حساس للغاية تجاه مختلف المواقف والمشاعر، كما يعرف عنه أنه شخص معطاء وكريم ما قد يعرضه للاستغلال في بعض الأحيان.

برج الأسد(من 23 يوليو إلى 22 أغسطس)

يُعرف عن مولود برج الأسد حساسيته الشديدة تجاه الإنتقادات أو ردود الأفعال السلبية التي قد يتعرض لها، كما يسعد كثيرًا بالأراء الإيجابية حوله، وعلى الرغم من حساسيته وتأثر مزاجه بأراء الآخرين إلا أنه يتعمد إظهار التجاهل حتى يخفي تأثره وحزنه.

برج الدلو (من 19 يناير إلى 18 فبراير)

يصف خبراء الفلك مولود برج الدلو بأنه شخص حساس للغاية ويشعر بالمواقف والمشاعر بشكل أكبر من الطبيعي ولكنه لا يستطيع أن يعبر عن شعوره ويفضل أن يبقى صامتًا عند تأثره بموقف ما، ما يجعل الآخرين يعتقدون أنه شخص هادئ لا يتفاعل بالشكل المطلوب مع المواقف ولا يتعاطف مع الآخرين.