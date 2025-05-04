الأبراج الأكثر حظا في الأسبوع الثاني من شهر أبريل.. انفراجات مالية

يحمل الأسبوع الثاني من شهر أبريل حظوظا قوية، لمواليد بعض الأبراج، على مستويات عديدة ماديا، عاطفيا، اجتماعيا، إذ ستتاح أمامهم العديد من الفرص المهنية، التي تساعدهم على تحقيق ذاتهم، والوصول إلى أهدافهم، لذا ينصح باتخاذ القرارات الصحيحة.

أوضحت مجلة «Times Of India» أن هناك بعض الأبراج التي يحظى مواليدها بحظ كبير خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل، كالتالي:

برج الدلو

مواليد برج الدلو من الأشخاص الأكثر حظا خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل، إذ لديهم فرصا مهنية كبيرة تساعدهم على كسب المال، وتحسين مستواهم المادي، كما يحظون بفترة جيدة على المستوى العاطفي، سواء بالارتباط أو الزواج، ولكن ينصح بالابتعاد عن أي عصبية.

برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء من الأشخاص الأكثر حظا خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل، خاصة على المستوى المهني، لذا لديهم فرصًا جيدة للعمل بأماكن مختلفة، أما على المستوى الاجتماعي فيمكنهم إصلاح العلاقات القديمة، وتكوين صداقات جديدة وقوية، وتعد أهم نصيحة التفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

برج العذراء

مواليد برج العذراء من الأشخاص المحظوظة خلال الأسبوع الثاني، ولديهم فرص جيدة للزواج وتكوين أسرة، أما على المستوى المهني فلديهم فرصا ذهبية لتحسين دخلهم المادي، وتولي مناصب كبيرة، لذا عليهم التمهل والتريث جيدا.

برج الأسد

مواليد برج الأسد لديهم حظ كبير، خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل، لذا يجب عليهم اغتنام الفرص جيدا، خاصة على المستوى المهني،وينصح بالابتعاد عن العصبية المفرطة، التي تؤثر عليهم بالسلب.