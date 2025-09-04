علاج منزلي طبيعي للتخلص من جفاف البشرة في فصل الصيف.. حضريه بسهولة

هناك العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية التي يمكنك تجربتها لعلاج جفاف بشرتك، وتعتبر مثالية من أجل التخلص من هذه المشكلة الأزلية، التي تسبب إزعاجًا لكثير من الفتيات، ويرغبون في التخلص منها بأسهل الطرق الممكنة، دون الحاجة إلى استخدام الأدوية أو ما شابه، ومن ضمن هذه العلاجات وفقًا لـ«everydayhealth».

مقشر طبيعي من جوز الهند والسكر

يعتبر المقشر الطبيعي المصنوع من جوز الهند والسكر فعالًا لعلاج جفاف البشرة، لأنه يعمل بدوره على علاج خلايا الجلد الميتة التي قد تتسبب بدورها في جفاف بشرتكِ ومظهرها، ويمكنكِ استخدام مقشر السكر المنزلي، والذي يمكن تحضيره عن طريق مزج كوب من السكر البني أو الحبيبي مع نصف كوب من زيت جوز الهند، ومن الممكن العمل على إضافة زيت على الخليط مثل اللافندر، الذي يضفي رائحة طبيعية وقد يعزز الاسترخاء ويقلل الشعور بالقلق.

طريقة وضع المقشر

احرصي على تدليك المقشر بلطف على بشرتك لمدة تصل غلى نحو 30 ثانية، ومن ثم يتم غسله بالماء الفاتر، كما توصى الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية باستخدام مرطب مهدئ للحفاظ على فوائد البشرة المقشرة، لكن وجب الانتباه لعدم استخدام المقشر للبشرة المتهيجة أو المعرضة لحب الشباب أو الحساسة، كونه يسبب تهيّجًا وحساسية.