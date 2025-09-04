طقس الخميس 10-4-2025.. أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة ونشاط الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظات، مع وجود عدد من الظواهر الجوية المؤثرة.

حالة الطقس غدا الخميس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن تشهد المحافظات غدا الخميس انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

ومن المتوقع أنّ تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تمتد لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى خلال فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد خلال فترات متقطعة، ويحدث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح تتراوح بين 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة.

ومع تلك الاضطرابات البحرية ونشاط حركة الرياح، ترتفع أمواج البحر لتصل إلى 4 أمتار، وتتراوح سرعة الرياح على البحر المتوسط بين 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الخميس على القاهرة والمدن المصرية التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى، 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى، 12 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى، 10 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى، 13 درجة مئوية.