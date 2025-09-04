«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. بدء انخفاض درجات الحرارة
«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. بدء انخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس اليوم
أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بدءا من اليوم الأربعاء.
درجات الحرارة اليوم
وتسجل درجات الحرارة العظمى غدا الأربعاء على القاهرة الكبرى والأقاليم، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:
تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.
تسجل درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية 22 درجة مئوية.
تسجل درجة الحرارة العظمى على شمال الصعيد 31 درجة مئوية.
تسجل درجة الحرارة العظمى على جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.