«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. بدء انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 9 أبريل، متوقعة تعرض البلاد لعدد من الظواهر الجوية المؤثرة، فما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي على معظم أنحاء البلاد. حالة الطقس اليوم أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بدءا من اليوم الأربعاء.

كما تتوقع الأرصاد الجوية ، أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة خلال بعض الفترات المتقطعة، وتنشط حركة الرياح على أغلب أنحاء البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وحذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية ليلا على خليج السويس والبحر الأحمر، وتصل سرعة الرياح من 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة، كما ترتفع الأمواج بين مترين ونصف إلى 4 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة العظمى غدا الأربعاء على القاهرة الكبرى والأقاليم، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

تسجل درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية 22 درجة مئوية.

تسجل درجة الحرارة العظمى على شمال الصعيد 31 درجة مئوية.

تسجل درجة الحرارة العظمى على جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.