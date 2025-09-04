«الأرصاد» تحذر من اضطرابات بحرية عنيفة.. الأمواج ترتفع لـ4 أمتار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حدوث اضطرابات بحرية عنيفة على خليج السويس والبحر الأحمر، لترتفع الأمواج لتصل إلى 4 أمتار، وتنشط حركة الرياح بسرعات تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة.

اضطرابات بحرية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتعرض حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر لاضطرابات، تصل معها سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة.

كما من المتوقع أن ترتفع أمواج البحر لتصل إلى 4 أمتار، وتكون سرعة الرياح على البحر المتوسط بين 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3 أمتار.

ومن المتوقع أن تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد خلال فترات متقطعة، ويتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، قد تمتد خفيفة لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى خلال فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الخميس

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الخميس انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة والمدن المصرية كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى، 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى، 12 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى، 10 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى، 13 درجة مئوية.