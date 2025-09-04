صاحب مدبغة بالروبيكي: انتقالنا من مصر القديمة كان صعبا لكن الوضع هنا أفضل

قال مجدي إبراهيم، صاحب مدبغة للجلود بمدينة الروبيكي، إنه وزملائه بدأوا العمل في منطقة الروبيكي منذ ما لا يقل عن 6 سنوات، مشيرًا إلى أن الناس في البداية كانت غير راضية عن قرار نقل المدابغ من مصر القديمة إلى الروبيكي، لأن تنفيذ الفكرة كان يبدو شبه مستحيلا، لكنها تحققت في النهاية وأصبحت واقعًا أفضل من المتوقع، مضيفًا: «في مصر القديمة كنا عايشين ورزقنا موجود وكل حاجة قريبة مننا، لكن بصراحة الروبيكي أفضل وأوسع».

ماكينات جديدة

وأوضح «إبراهيم»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ضمن الجولة الميدانية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أنه يعمل في هذه الصناعة منذ حوالي 25 عامًا، مضيفًا: «لما جينا ننقل للروبيكي، اكتشفنا إن في ماكينات موجودة هنا مكنتش نقدر نجيبها زمان، لأن المكان القديم ماكانش يستوعب المعدات دي».

مساحات واسعة

وتابع: «التطور مطلوب في كل حاجة، وكمان تطور الصناعة ضروري، في مصر القديمة كنا بنشتغل في مباني رأسية متعددة الأدوار، هنا الوضع مختلف لأن كل الأدوار مسطحة، وكل حاجة واضحة قدامنا، زمان كنا نشتغل في أربع أدوار وساعات مابنقدرش نطلع نشتغل كويس، لكن هنا في راحة أكبر في مراحل الصناعة».

وأشار إبراهيم إلى أن الصناعة تطورت بشكل كبير في الروبيكي، وتمت إضافة الميكنة لخط الإنتاج، قائلًا: «قدرنا نضيف للشغل إمكانيات جديدة ونكمل التطوير، بقينا نعرف نحدد النواقص بشكل أوضح، وهنا في إتاحة أكتر لتوفير الحاجات اللي كانت ناقصة زمان».