النيابة تصرح بدفن جثة عامل بناء سقط خلال عمله بعقار تحت الإنشاء في إمبابة

صرحت نيابة إمبابة والمنيرة، برئاسة المستشار مصطفى مخلوف، بدفن جثة عامل بناء اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس في أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء، حيث جرى تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، فيما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، بمصرع عامل سقط من علو.

انتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث إمبابة والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع «فرج. أ» 50 سنة عامل بناء أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء.