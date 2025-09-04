7 أعراض شائعة تشير إلى الإصابة بالتهاب الكلى.. فحوصات ضرورية لحماية صحتك

يعاني كثير من الناس من الإصابة بالتهاب الكلى، ويحدث ذلك بسبب وصول عدوى بكتيرية إلى إحدى الكليتين أو كلاهما، ما يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض على المريض خلال فترة تتراوح ما بين عدة ساعات إلى يومين.

وتعتبر النساء الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكلى والأعراض المرافقة له، وفقًا لما ذكره موقع health line الطبي.

أعراض التهاب الكلى

غالبًا ما تختلف أعراض التهاب الكلى من مريض لآخر بناء على عمره، حسب ما قاله الدكتور محمد عبدالوهاب، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، ومن علامات إصابة الشخص به، فقدان الشهية، الشعور بالتعب والضعف، تغير لون البول، انتفاخ في بعض أجزاء الجسم مثل القدمين، واليدين، بالإضافة إلى الغثيان أو القيء وارتفاع ضغط الدم، ما يتطلب سرعة استشارة الطبيب لأن العلاج المبكر للحالة يساعد على الحماية من مضاعفات التهاب الكلى، وخطر الإصابة بتلف الكلى أو الفشل الكلوي.

وأضاف استشاري أمراض الجهاز الهضمي خلال حديثه «الوطن»، أنه ينبغي على المريض إجراء بعض الفحوص الطبية التي تساعد في تشخيص التهاب الكلى وتحديد العلاج المناسب، ومنها تحليل البول، تصوير الكلى بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية، مشيرًا إلى مجموعة من النصائح التي تساعد على الوقاية من التهاب الكلي، وهي كالتالي:

الوقاية من التهاب الكلى

- ضرورة الذهاب إلى الحمام بمجرد الشعور بالحاجة إلى ذلك وتجنب حبس البول في المثانة.

- الإكثار من شرب السوائل، خاصة الماء، فشرب السوائل يساعد على إزالة البكتيريا من الجسم عند التبول.

- تجنب استخدام مستحضرات النظافة الشخصية الكيميائية مثل البودرة.

- الامتناع عن التدخين.

- المحافظة على وزن صحي وتناول الغذاء الصحي المتوازن.

- التحكم بالأمراض المزمنة التي قد تؤدي إلى تضرر الكلى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر.

- تجنب الإفراط في تناول الأدوية دون وصفة طبية.