دون أدوية.. 5 طرق فعالة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة الشائعة التي يُعاني منها كثير من الأفراد حول العالم، وتختلف أسباب الإصابة به حسب نوعه، إذ يوجد نوعان أساسيان من ضغط الدم المرتفع، هما ضغط الدم المرتفع الأولي وضغط الدم المرتفع الثانوي، حسبما ذكر موقع «مايو كلينيك» الطبي.

ارتفاع ضغط الدم الأولي هو الأكثر شيوعًا

يعتبر ارتفاع ضغط الدم الأولي هو النوع الأكثر شيوعًا، ولم يُعرف سبب معين لحدوثه، إلا أن نمط الحياة والضغوط الحياتية قد تكون سببًا في الإصابة به، وخاصة مع التقدم في العمر، أما ارتفاع ضغط الدم الثانوي هو ارتفاع الضغط عن الحد الطبيعي بسبب مرض معين أو تناول دواء ما، ويمكن التغلب على ارتفاع ضغط الدم بـ 5 طرق فعالة أوضحها الموقع الطبي كالتالي:

- اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه ومشتقات الحليب قليلة الدسم.

- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

- التقليل من تناول الصوديوم في النظام الغذائي يساعد على خفض معدل ضغط الدم.

ضرورة الإقلاع عن التدخين

- ضرورة الإقلاع عن التدخين؛ لأنه من العوامل المسببة لأمراض القلب وإرتفاع ضغط الدم.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم في الليل، لا يقل عن 6 ساعات يوميا، وتجنب الإجهاد الزائد.

بدوره أكد الدكتور محمد عبدالوهاب، أخصائي الباطنة والسكر، في حديثه لـ«الوطن»، ضرورة تجنب مريض ضغط الدم للأطعمة الغنية بالدهون المُشبعة والملح والزيوت الصناعية، لأنها تزيد الحالة سوءًا، مشيرًا إلى أهمية تضمين الفواكه والخضروات في النظام الغذائي لمريض الضغط، وضروة ممارسة النشاط البدني من خلال المشي السريع أو السباحة وركوب الدراجات.