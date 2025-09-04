لماذا تدرس الحكومة إظهار اسم الأم في بطاقة الرقم القومي؟

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مُقترح إظهار اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، قائلاً: «فكرة تؤخذ في الاعتبار وسنعود للجهات المعنية.. ونبحث مدى إمكانية تفعيلها وتطبيقها»، موضحاً أن المنظومة الآلية الحالية لاستخراج بطاقات الرقم القومي بها بيانات كاملة وشاملة عن الفرد.

بيانات شاملة عن الفرد

وقال «مدبولي» خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم، إنه حتى لو اسم الأم غير مدون ببطاقة الرقم القومي، فإن الباركود المدون بالبطاقة يُستدل من خلاله على بيانات شاملة عن الفرد: «الباركود ده هيخلينا نشوف كل البيانات مش لازم يكون اسم الأم موجود بالطاقة».

أسباب إظهار اسم الأم في بطاقة الرقم القومي

وتعددت أسباب هذا المُقترح، في إنهاء معاناة من تتشابه أسمائهم مع آخرين، أو المطلوبين أمنياً، وما يترتب على ذلك من مشاكل في توقيتات الرحلات بالمطارات، والأخوة غير الأشقاء في المواقف الحياتية المختلفة.