وزير الصحة: ماكرون قال لي بعد زيارته لمستشفى العريش «أصبحت شخصًا آخر الآن»

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أنه تشرف بمرافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارتهما إلى مدينة العريش وجولتهما بمستشفى العريش.

زيارة ماكرون تاريخية

وكشف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، اليوم الأربعاء، عن حديث دار بينه وبين الرئيس الفرنسي، قائلًا: «قلت للرئيس ماكرون إن الزيارة عزيزة علينا وتاريخية بالنسبة لمصر، فرد عليّ قائلًا: أنا قبل ما أجي كنت شخص، وأنا ماشي شخص آخر».

وأضاف: «من يرى التفاصيل على أرض الواقع ليس كمن يسمعها عبر الميديا ومواقع التواصل. كنا حريصين في زيارة العريش على أن يرى الرئيس الفرنسي، ومن خلاله العالم، الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر دون أي مساعدة خارجية».

مشاركة الأطقم الطبية المصرية

وأشار الوزير إلى أن العمل الذي جرى خلال 543 يومًا «18 شهرًا» بمشاركة الأطقم الطبية المصرية، تميز بالتفاني والإنسانية، للمساهمة في تخفيف آلام المصابين الفلسطينيين، مختتمًا تصريحاته قائلًا: «كنت أخشى على الأطقم الطبية نفسيًا بسبب تواجدهم اليومي وتفاعلهم مع الإصابات القادمة من غزة».