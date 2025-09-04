وزير الصحة: شرحت خطة الإخلاء الطبي للتعامل مع مصابي غزة خلال زيارة ماكرون للعريش

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أنه خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمستشفى العريش، جرى استعراض توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كانت واضحة بشأن سرعة التحرك وتكثيف كل المساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين، والاستعداد الكامل للتعامل مع تداعيات الحرب على غزة.

استعدادات وزارة الصحة لاستقبال المصابين الفلسطينيين

أوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر قناة «dmc»، أن وزارة الصحة كانت على استعداد كبير منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، وجرى وضع خطط متكاملة لاستقبال الحالات الفلسطينية، تضمنت خط إحالة أول بمحافظة شمال سيناء، من خلال 4 مستشفيات رئيسية، وخط إحالة ثاني بمحافظات جنوب سيناء، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، ودمياط، وخط إحالة ثالث أكبر يشمل مستشفيات متخصصة في باقي المحافظات.

وشدد على أنه جرى البدء بـ37 مستشفى مخصص لاستقبال المصابين من غزة، والتوسع لاحقًا ليصل عدد المستشفيات إلى 300 تستقبل المرضى الفلسطينيين.

تنسيق بين الوزارات لتقديم الرعاية الطبية والإنسانية اللازمة

ونوه بأن هذه الإجراءات تبدو بسيطة نظريًا، لكنها على أرض الواقع تطلبت ترتيبًا وتنظيمًا دقيقًا، مشيرًا إلى أنه جرى إخلاء بعض المستشفيات لتصبح مخصصة لحالات معينة مثل إصابات العين أو الحروق، مضيفًا أن هناك تنسيقًا جماعيًا بين عدة وزارات وهي التعليم العالي، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الإسكان، والتنمية المحلية، لضمان تكامل جهود الدولة في تقديم الرعاية الطبية والإنسانية اللازمة.