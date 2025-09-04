وزير الصحة يشيد بالأطباء المصريين: خفّفوا آلام مصابي غزة بتفانٍ وتضحية

قدم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، التحية والشكر والتقدير للأطقم الطبية المصرية، مؤكدًا أنهم استقبلوا المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة بتفانٍ كبير وتضحية أكبر، وكانوا جزءًا من تخفيف آلام المرضى والمصابين.

الأطباء على معبر رفح هم خط الدفاع الأول

وأشار «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن الأطباء على معبر رفح يمثلون خط الدفاع الأول، ويتعاملون بشكل مباشر مع الإصابات القادمة من قطاع غزة، موضحًا: «كنت بخاف على الأطقم الطبية من التعامل المستمر مع الإصابات والجرحى الفلسطينيين، وأنهم قد يحتاجون إلى دعم نفسي بسبب ما يشاهدونه يوميًا».

وأضاف: «هناك طفل صغير فقد أسرته بالكامل أمام عينيه، قُتلت وتحولت إلى أشلاء، وهو الآن بدون أسرة، وبقدم مبتورة، هذه القصص يسمعها الأطباء يوميًا، ويتأثرون بها».