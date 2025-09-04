خالد عبدالغفار: نقلنا الصورة كاملة للرئيس ماكرون حول مأساة غزة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أنه كان من الضروري نقل الصورة بشكل مبسط للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لمستشفى العريش، حتى يتفاعل مع حجم المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قصف وقتل وتدمير مستمر.

زيارة ماكرون للعريش

وأشار «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن ضيق الوقت خلال زيارة ماكرون حال دون لقائه بعدد أكبر من المصابين الفلسطينيين، حيث التقى فقط بـ4 حالات، رغم أن بعض القصص تحتاج إلى أيام كاملة لسماع تفاصيلها، إلا أن البروتوكولات الزمنية للزيارة فرضت ذلك.

وشدد على أن الزيارة كانت رسالة مهمة لإظهار جهود مصر في إدارة هذه الكارثة الإنسانية، موضحًا: «نجحنا من خلال الزيارة في نقل الزخم والحجم الحقيقي لما تقوم به مصر، وهو جهد لا تستطيع أي دولة في العالم أن تتحمله وحدها».

وختم مؤكدًا بأن المرضى الفلسطينيين يقدّرون دور مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما قدمته مصر لا يمكن لأحد أن يزايد عليه.