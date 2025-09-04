«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة اليوم.. تنخفض بقيمة 5 مئوية

تتوقّع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة اليوم الخميس على معظم أنحاء البلاد بقيم تصل إلى 5 درجات مئوية، مع حدوث بعض الاضطرابات البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، لترتفع حركة الأمواج وتصل إلى 4 أمتار.

حالة الطقس اليوم الخميس

وتتوقّع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الخميس انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

اضطرابات بحرية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إن من المتوقع أن تتعرض حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر لاضطرابات، تصل معها سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة.

كما من المتوقع أن ترتفع أمواج البحر لتصل إلى 4 أمتار، وتكون سرعة الرياح على البحر المتوسط بين 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3 أمتار.

ومن المتوقع أن تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد خلال فترات متقطعة، ويتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، قد تمتد خفيفة لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم