«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة اليوم.. تنخفض بقيمة 5 مئوية

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة اليوم.. تنخفض بقيمة 5 مئوية

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة اليوم.. تنخفض بقيمة 5 مئوية

تتوقّع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة اليوم الخميس على معظم أنحاء البلاد بقيم تصل إلى 5 درجات مئوية، مع حدوث بعض الاضطرابات البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، لترتفع حركة الأمواج وتصل إلى 4 أمتار.

حالة الطقس اليوم الخميس

وتتوقّع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الخميس انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

اضطرابات بحرية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إن من المتوقع أن تتعرض حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر لاضطرابات، تصل معها سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة.

كما من المتوقع أن ترتفع أمواج البحر لتصل إلى 4 أمتار، وتكون سرعة الرياح على البحر المتوسط بين 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3 أمتار.

ومن المتوقع أن تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد خلال فترات متقطعة، ويتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، قد تمتد خفيفة لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الخميس على القاهرة والمدن المصرية كالتالي:

القاهرة: العظمى 23 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

العاصمة الإدارية: العظمى 24 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

6 أكتوبر: العظمى 24 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

بنها: العظمى 23 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

دمنهور: العظمى 23 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

وادي النطرون: العظمى 22 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

كفر الشيخ: العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

المنصورة: العظمى 22 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

الزقازيق: العظمى 23 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

شبين الكوم: العظمى 22 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

طنطا: العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

دمياط: العظمى 20 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.

بورسعيد: العظمى 20 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.

الإسماعيلية: العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

السويس: العظمى 23 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

العريش: العظمى 18 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

رفح: العظمى 18 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.

رأس سدر: العظمى 22 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

نخل: العظمى 18 درجة، والصغرى 9 درجة مئوية.

كاترين: العظمى 14 درجة، والصغرى 7 درجة مئوية.

الطور: العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

طابا: العظمى 29 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

شرم: العظمى 26 درجة، والصغرى 16 درجة مئوية.

الإسكندرية: العظمى 20 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

العلمين: العظمى 19 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

مطروح: العظمى 17 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

السلوم: العظمى 18 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.

سيوة: العظمى 20 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

رأس غارب: العظمى 24 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.

الغردقة: العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

سفاجا: العظمى 23 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.

مرسى علم: العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.

شلاتين: العظمى 32 درجة، والصغرى 22 درجة مئوية.

حلايب: العظمى 26 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.

أبورماد: العظمى 27 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.

رأس حدربة: العظمى 26 درجة، والصغرى 25 درجة مئوية.

الفيوم: العظمى 23 درجة، والصغرى 10 درجة مئوية.

بني سويف: العظمى 23 درجة، والصغرى 9 درجة مئوية.

المنيا: العظمى 24 درجة، والصغرى 9 درجة مئوية.

أسيوط: العظمى 24 درجة، والصغرى 8 درجة مئوية.

سوهاج: العظمى 29 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

قنا: العظمى 29 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

الأقصر: العظمى 30 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

أسوان: العظمى 32 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

الوادي الجديد: العظمى 26 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

أبو سمبل: العظمى 32 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

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