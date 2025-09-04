«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة اليوم.. تنخفض بقيمة 5 مئوية

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الخميس على القاهرة والمدن المصرية كالتالي:
القاهرة: العظمى 23 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.
العاصمة الإدارية: العظمى 24 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.
6 أكتوبر: العظمى 24 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.
بنها: العظمى 23 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.
دمنهور: العظمى 23 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.
وادي النطرون: العظمى 22 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.
كفر الشيخ: العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.
المنصورة: العظمى 22 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.
الزقازيق: العظمى 23 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.
شبين الكوم: العظمى 22 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.
طنطا: العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.
دمياط: العظمى 20 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.
بورسعيد: العظمى 20 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.
الإسماعيلية: العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.
السويس: العظمى 23 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.
العريش: العظمى 18 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.
رفح: العظمى 18 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.
رأس سدر: العظمى 22 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.
نخل: العظمى 18 درجة، والصغرى 9 درجة مئوية.
كاترين: العظمى 14 درجة، والصغرى 7 درجة مئوية.
الطور: العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.
طابا: العظمى 29 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.
شرم: العظمى 26 درجة، والصغرى 16 درجة مئوية.
الإسكندرية: العظمى 20 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.
العلمين: العظمى 19 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.
مطروح: العظمى 17 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.
السلوم: العظمى 18 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.
سيوة: العظمى 20 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.
رأس غارب: العظمى 24 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.
الغردقة: العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.
سفاجا: العظمى 23 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.
مرسى علم: العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.
شلاتين: العظمى 32 درجة، والصغرى 22 درجة مئوية.
حلايب: العظمى 26 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.
أبورماد: العظمى 27 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.
رأس حدربة: العظمى 26 درجة، والصغرى 25 درجة مئوية.
الفيوم: العظمى 23 درجة، والصغرى 10 درجة مئوية.
بني سويف: العظمى 23 درجة، والصغرى 9 درجة مئوية.
المنيا: العظمى 24 درجة، والصغرى 9 درجة مئوية.
أسيوط: العظمى 24 درجة، والصغرى 8 درجة مئوية.
سوهاج: العظمى 29 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.
قنا: العظمى 29 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.
الأقصر: العظمى 30 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.
أسوان: العظمى 32 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.
الوادي الجديد: العظمى 26 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.
أبو سمبل: العظمى 32 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.