تفاصيل الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين في اليمن.. أكثر من 100 هدف

شنَّ الجيش الأمريكي، أمس الأربعاء، 4 غارات على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء انفجارات عنيفة، نتيجة القصف الجوي الذي نفذته القوات الأمريكية، الذي استهدف مواقع ومناطق تابعة للحوثيين في مديرية بني حشيش، شمال شرقي المدينة.

قنابل ارتجاجية شديدة الانفجار

وأفادت مصادر محلية بأن القصف الأمريكي استخدم قنابل ارتجاجية شديدة الانفجار، وتركّز على مواقع في منطقتي خشم البكرة والجميمة، ما أسفر عن دوي انفجارات قوية، سُمِعت في أنحاء متفرقة من العاصمة، وتسببت بحالة من الهلع بين السكان، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

في السياق قصفت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 100 هدف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن منذ بدء حملتها الجوية الأخيرة ضد الجماعة الشهر الماضي، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

وتوجّه القوات الأمريكية على نحو شبه يومي ضربات للحوثيين منذ 15 مارس الماضي في محاولة لوضع حد للتهديد الذي يشكلونه على ملاحة السفن المدنية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

من جهته قال المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، ردا على سؤال حول عدد الضربات الأمريكية منذ منتصف مارس الماضي إن الولايات المتحدة قصفت أكثر من مئة هدف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكر المسؤول الأمريكي: «لقد دمّرنا منشآت قيادة وتحكّم، ومنشآت لتصنيع الأسلحة، ومواقع متقدمة لتخزين الأسلحة».

يذكر أن الهجوم الأمريكي ضمن سلسلة من الضربات الجوية التي تنفذها واشنطن ضد مواقع ومناطق تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء ومحافظات أخرى، في إطار ما تسميه بالجهود الرامية إلى تقليص قدرات الحوثيين المدعومة من إيران، التي تواصل تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.