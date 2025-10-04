رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: الولايات المتحدة تعاني من نقص في العمالة منخفضة الأجر

أكد المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية ووكيل اتحاد الصناعات، أن الولايات المتحدة تعاني من نقص في العمالة منخفضة الأجر، بسبب عزوف الأمريكيين عن العمل في قطاعات مثل الزراعة، واللحوم، والدواجن، موضحًا أن الأمريكي لا يرغب في العمل مقابل 45 دولارًا في الساعة، إذا كانت طبيعة الوظيفة لا تناسبه.

نمو الاقتصاد الأمريكي

وأوضح «توفيق»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن هذه الوظائف إما يتم تنفيذها خارج أمريكا، أو يقوم بها مهاجرون غير شرعيين، مضيفًا: «الهجرة غير الشرعية ساعدت على نمو الاقتصاد الأمريكي في السنوات الأخيرة، خاصة في القطاعات التي يرفض الأمريكيون العمل بها».

الصين لم ترفض التفاوض

وتابع: «تكلفة العمالة في أمريكا مرتفعة جدًا، لذلك تلجأ الشركات إما إلى الروبوتات أو إلى الاستيراد من الخارج بأسعار رخيصة، وهو ما ساهم في الحفاظ على انخفاض معدل التضخم لسنوات طويلة»، مشيرًا إلى أن رفع الجمارك والضرائب هو محاولة من الإدارة الأمريكية لضبط الموازنة العامة، لكنها في النهاية ستُحمِّل المواطن الأمريكي فاتورة هذا التوجه، مضيفًا: «الصين أصبحت الهاجس الأكبر لأمريكا، نظرًا لأنها تسيطر على 30% من الناتج الصناعي العالمي، وهو ما يثير القلق داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية».

ونوه بأن الصين لم ترفض التفاوض كما يُقال، بل أمريكا هي من اختارت طريق الصدام المباشر، ورفعت الجمارك بشكل مفاجئ وبنسب كبيرة تصل إلى 125%، وقد ترتفع إلى 150%، في غياب الحنكة السياسية.