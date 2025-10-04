بعد حديث الرئيس السيسي عنهم.. رسالة حب من «أرمن مصر»: بلد الأمن والأمان والاستقرار

«أنا عشت هنا وهنا، حضرت اليهود والإنجليز والأرمن والجريك»، بتلك الكلمات تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال جولتهما فى منطقة خان الخليلى، تلك الجملة التى أشارت إلى استيعاب مصر دولة وشعباً على مدار التاريخ لعدد كبير من الجنسيات والأطياف دون تفرقة، وهو ما أكده الدكتور جورج نوبار، رئيس مجلس إدارة جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة ونائب رئيس المجلس المللى لطائفة الأرمن الأرثوذكس فى مصر.



«لم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتحدث فيها الرئيس السيسى عن طائفتنا، ففى عام 2019 فى مؤتمر ميونخ للأمن، الرئيس قال فيها إن مصر استقبلت الأرمن الذين تعرضوا للمذابح ووجدوا الأمن والسلام والاستقرار، هو أيضاً أول رئيس مصرى يزور أرمنيا فى تاريخها منذ استقلالها، وكل تلك الأمور تشعرنا بالسعادة وبالفخر، وتنقل إلينا حقيقة ما عشناه هنا فى مصر منذ قدوم الأرمن إليها هرباً من الموت»، بحسب «نوبار».



بعيداً عن الحديث السياسى، يحكى «نوبار» أن أجدادهم جاءوا إلى مصر هرباً من المذابح التى فتكت بآلاف المسيحيين الأرمن فى عصر الدولة العثمانية، وبرغم أنهم حاولوا حينها طلب الحماية من العديد من الدول الكبرى، فإن مصر كانت على رأس الدول التى استقبلتهم: «لا ننسى شهامة المصريين عندما استقبلوا الأطفال الأيتام الأرمن فى بورسعيد، وقاموا بعمل حملات تبرع للأطفال الذين فقدوا أسرهم خلال تلك المذابح».



ويتابع «نوبار»: «عندما استضافت مصر أجدادنا لم تعاملهم على أنهم مواطنون درجة ثانية، بل كان لنا كل الحقوق، كنائس نصلى فيها الشعائر باللغة الأرمنية، ونوادٍ اجتماعية وثقافية فى القاهرة والإسكندرية، ويدرس أبناؤنا بجانب المناهج التعليمية المصرية اللغة الأرمنية، ومؤخراً احتفلنا بمرور 20 عاماً على تأسيس كورال دزيادزان للأطفال الأرمن، وأقيمت الاحتفالية داخل دار الأوبرا المصرية».



مصر قدمت الكثير، ولولاها ما أصبحنا على ما نحن عليه الآن، هكذا يتحدث «نوبار»: «أنا مواطن مصرى من أصول أرمنية، حصلت على أفضل تعليم، والتحقت بالجامعات المصرية، وخدمت فى الجيش المصرى، وأصبحت عميداً لكلية فنون تطبيقية فى إحدى الجامعات المصرية، لذا أنا وطائفة الأرمن فى مصر ندين لمصر بالكثير، ويكفى أننا لم نشعر يوماً أننا غرباء أو غير مرغوب فينا».



يذكر أنه منذ هجرة الأرمن إلى مصر، تشابك الشعبان فى كافة مناحى الحياة، بما فى ذلك الإبداع الفنى، ونال كثير من نجوم التمثيل من أصل أرمنى شهرة واسعة، من بينهم بيروز آرتين كالفيان «فيروز»، ونينوشكا مانول كوبليان «لبلبة» ونيللى آرتين كالفيان «نيللى».