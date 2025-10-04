العديد من التغيرات المناخية تشهدها أنحاء الكرة الأرضية على مدار العقود الماضية ولعل القطب الشمالي أبرز المناطق التي تشهد تغيرات طارئة كبيرة، إذ أعلن مجموعة من العلماء الروس أن فصل الشتاء في القطب الروسي بات أقصر على مدى السنوات الستين الماضية، إذ يبدأ متأخراً بـ3-10 أيام وينتهي مبكراً بـ5-10 أيام.

قصر مدة الشتاء في القطب الروسي

وبحسب ما نقلت وكالة «سبوتنيك» عن معهد علوم المحيطات، أن فصل الشتاء في القطب الشمالي أصبح أقصر في المدة، حيث تم التوصل لتلك النتائج بعد تحليل خصائص التغيرات طول مدة الفصل البارد على مدار الستين عام الأخيرة.

وقد تم تحليل بيانات متوسط غطاء الثلوج ودرجات الحرارة اليومية داخل 620 محطة للأرصاد الجوية منذ عام 1958 إلى عام 2023.

تغير مدة فصل الشتاء

النتائج التي توصل لها العلماء أشارت إلى أن مدة فصل الشتاء في القطب الشمالي الروسي باتت متناقضة، ورغم تساوي متوسطات تغير تاريخ نهاية وبداية هذا الفصل في المنطقة قيد الدراسة، إلا أن مدة الشتاء االقطب الشمالي الروسي تتغير بشكل غير متساوٍ، بحسب ما ذكر لما معهد علوم المحيطات.

كما اكتشف الخبراء أن نهاية الشتاء تأتي في المتوسط ​​مبكرًا، بما يتراوح بين 5 إلى 10 أيام في المناطق الساحلية للبحار القطبية الشمالية.

أما عن بداية الشتاء في الجزء الأوروبي من القطب الشمالي، أصبحت متأخرة بمقدار 3 إلى 10 أيام مقارنة بالجزء الشرقي منه، باستثناء منطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم.