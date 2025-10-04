خبير: دعم أمريكا يعزز جرائم الاحتلال الإسرائيلي.. وموقف مصر من دعم فلسطين ثابت

خبير: دعم أمريكا يعزز جرائم الاحتلال الإسرائيلي.. وموقف مصر من دعم فلسطين ثابت

خبير: دعم أمريكا يعزز جرائم الاحتلال الإسرائيلي.. وموقف مصر من دعم فلسطين ثابت

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ مصر تواصل تحركاتها الدولية على مختلف الأصعدة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، مؤكدًا أن الدعم الأمريكي والغربي للاحتلال الإسرائيلي يساهم في استمراره في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، بما في ذلك قتل النساء والأطفال.

وأضاف «سيد أحمد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يُواصل حصار غزة ويمارس انتهاكات فاضحة للقوانين الدولية والإنسانية، دون أي محاسبة من المجتمع الدولي.

وأكد أنّ الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لن تساعده في تحقيق أهدافه التوسعية في المنطقة، مشددًا على أن مصر ستظل الداعم الأول والثابت للقضية الفلسطينية، وتواصل مساعيها السياسية والدبلوماسية في كافة المحافل الدولية، داعيًا إلى ضرورة تحرك العالم لإنهاء العدوان الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا