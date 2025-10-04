خبير: دعم أمريكا يعزز جرائم الاحتلال الإسرائيلي.. وموقف مصر من دعم فلسطين ثابت

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ مصر تواصل تحركاتها الدولية على مختلف الأصعدة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، مؤكدًا أن الدعم الأمريكي والغربي للاحتلال الإسرائيلي يساهم في استمراره في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، بما في ذلك قتل النساء والأطفال.

وأضاف «سيد أحمد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يُواصل حصار غزة ويمارس انتهاكات فاضحة للقوانين الدولية والإنسانية، دون أي محاسبة من المجتمع الدولي.

وأكد أنّ الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لن تساعده في تحقيق أهدافه التوسعية في المنطقة، مشددًا على أن مصر ستظل الداعم الأول والثابت للقضية الفلسطينية، وتواصل مساعيها السياسية والدبلوماسية في كافة المحافل الدولية، داعيًا إلى ضرورة تحرك العالم لإنهاء العدوان الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.