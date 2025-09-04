مصر تدين إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لـ6 مدارس تابعة للأونروا بالقدس

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا أعربت فيه عن إدانتها لأوامر إغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، الصادرة من الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ما تمثله هذه الخطوة من انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي.

دعم مصر للأونروا

وأكدت جمهورية مصر العربية دعمها لوكالة الأونروا وجهودها وخدماتها في كافة مناطق عملياتها، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، مشددة على الدور المحوري الذي تلعبه في تقديم الخدمات الضرورية والأساسية للاجئين الفلسطينيين والذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

رفض الحملات الإسرائيلية المستمرة

وشددت مصر على رفضها التام لحملة الاستهداف الممنهجة التي تواجهها الوكالة الأممية وولايتها، مؤكدة أهمية الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك حق العودة.