الصين تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن إثارة المشكلات وربط بكين بقضية قناة بنما

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بكين، لين جيان، إنّ الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن نشر الشائعات وإثارة المشكلات وربط الصين بقضية قناة بنما لتبرير سيطرتها على القناة.

الصين تطالب أمريكا بالتوقف عن نشر الشائعات

جاء ذلك في تصريحات بمؤتمر صحفي دوري، ردا على تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلال زيارته الأخيرة إلى بنما، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، اليوم الخميس.

وأعرب لين عن معارضة الصين الحازمة للهجمات عليها من كبار المسؤولين الأمريكيين، والتي قال إنّها شوهت سمعة التعاون بين الصين وبنما وقوضته، مضيفا أنّ الولايات المتحدة يجب أن تنظر في المرآة لترى من يهدد سيادة الدول الأخرى وأمنها ومصالحها التنموية، وأنّ التنازلات والتسويات لن تضمن السيادة أو الاحترام.

وبحسب ما ورد في التقارير، قال هيجسيث إنّ الصين نفذت أنشطة تجسس في بنما من خلال السيطرة على البنية التحتية الرئيسية في منطقة قناة بنما، ما يعرض أمن وازدهار وسيادة بنما والولايات المتحدة للخطر.