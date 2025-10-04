تفاصيل تحذير الصين مواطنيها من السفر إلى أمريكا وسط حرب الرسوم الجمركية

دعت الحكومة الصينية مواطنيها للتفكير بعناية قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار توسيع نطاق رد بكين على الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تدهور العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة

وقالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية في بيان تحذيري: «في ضوء تدهور العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمخاوف الأمنية في أمريكا، تنصح الوزارة المواطنين الصينيين بأن يقيموا بعناية مخاطر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتوخي الحذر».

من جهتها، طالبت وزارة التعليم الصينية الطلاب بأن يقيموا المخاطر الأمنية المتعلقة بالدراسة في بعض الولايات الأمريكية، في إشارة إلى مشروع قانون جديد تم إقراره في ولاية أوهايو.

وقالت وكالة «بلومبرج» إن هذه الخطوة جاءت بعد أن ردت بكين مجددا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت الصين أنها ستفرض ضريبة بنسبة 84% على جميع الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، مما أثار اضطرابا في الأسواق وعمق حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

في السياق قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق أغلب الرسوم الجمركية الجديدة التي كان مقررا دخولها حيز التطبيق أمس لمدة 90 يوما، باستثناء زيادة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية إلى 125%.

تصريحات ترامب

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة التواصل الاجتماعي التي يمتلكها «تروث سوشيال»، أنه «بسبب عدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% بأثر فوري».

وأضاف ترامب أنه «سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري، وبالنسبة للدول الأخرى، نظرا لرغبة أكثر من 75 دولة في التفاوض».