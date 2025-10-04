البعثة الأزهرية بنيجيريا تنظم برنامجا تدريبيا للأئمة والخطباء في ولاية كانو

نظمت البعثة الأزهرية بولاية (كانو) النيجيرية، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية، برنامجًا تدريبيًا للأئمة والخطباء بمحافظة (جيا) التابعة للولاية.

وشارك في هذا البرنامج التدريبي 60 إمامًا وخطيبًا؛ إذ قدم أعضاء البعثة الأزهرية سلسلة من المحاضرات التعليمية تناولت عدة محاور؛ هي: القرآن الكريم وتجويده، وفقه الدعوة والداعي، وفن الخطابة ومهارات الخطيب، والثقافة الإسلامية، واللغة العربية وآدابها.

وفي ختام فعاليات البرنامج التدريبي، وزعت شهادات التقدير على المشاركين الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم للأزهر الشريف عبر وسائل الإعلام الرسمية، مثمنين جهود الأزهر في نشر الثقافة الإسلامية وتعزيز اللغة العربية في نيجيريا.

وأكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن هذا البرنامج التدريبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الدور التوعوي والدعوي للأزهر الشريف في نيجيريا، مؤكدًا أن مشاركة هذا العدد من الأئمة والخطباء يعكس مدى حرصهم على الارتقاء بمهاراتهم العلمية والدعوية لخدمة مجتمعاتهم.

وأوضح الجندي أن موضوعات البرنامج التدريبي قد اختيرت بعناية؛ لتلبية احتياجات الأئمة والخطباء، سواء في مجال تجويد القرآن الكريم، أو في تطوير قدراتهم في فن الخطابة، إلى جانب التثقيف الديني واللغوي، بما يعينهم على القيام بدورهم الدعوي بوعي ومسئولية.