جامعة الأزهر: تحويل فصول هندسة بنات قنا إلى كلية تتبع فرع الوجه القبلي

جامعة الأزهر: تحويل فصول هندسة بنات قنا إلى كلية تتبع فرع الوجه القبلي

جامعة الأزهر: تحويل فصول هندسة بنات قنا إلى كلية تتبع فرع الوجه القبلي

استمرارًا للتقدم والتطور الذي تشهده قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، تحت إشراف الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ تعلن جامعة الأزهر تحويل فصول الهندسة للبنات، التابعة لكلية الهندسة بنين بقنا إلى كلية مستقلة تحت مصمفى «كلية الهندسة للبنات بقنا».

وتتبع الكلية الجديدة فرع الجامعة بالوجه القبلي، وذلك بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم: (1146) الصادر بتاريخ 6 أبريل، لعام 2025م.

وبهذه المناسبة تتقدم جامعة الأزهر، بخالص التهاني إلى منسوبي كلية الهندسة للبنات بقنا، داعين الله تعالى، أن يوفق القائمين عليها إلى ما فيه رفعة الأزهر الشريف جامًعًا وجامعة.

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