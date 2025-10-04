نجاح المرحلة الرابعة من «سكر البيوت» بالتعاون بين حياة كريمة والمكتب البابوي

أعلنت مؤسسة حياة كريمة والمكتب البابوي للمشروعات تدريب أكثر من 100 سيدة، خلال شهر فبراير في النسخة الـ4 من برنامج «سكر البيوت»، والذي يهدف إلى تأهيل السيدات لمهارات صناعة الحلويات والمخبوزات، وتمكينهن من بدء مشروعاتهن الخاصة.

جاء ذلك في إطار الاهتمام المشترك بين مؤسسة حياة كريمة والمكتب البابوي للمشروعات بتدريب وتنمية المهارات ودعم المشروعات الصغيرة، وانطلاقًا من دوره في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

تدريب سيدات البيوت

شهدت أيام التدريب النظري والعملي إصرارًا كبيرًا من المتدربات على تحقيق أكبر استفادة، ليس فقط على المستوى المهني، بل أيضًا من خلال بناء شبكة دعم اجتماعي بينهن، مما ساعد على خلق بيئة تعاون وإبداع.

ومن المهارات التي حرص البرنامج على تعزيزها هي تلك المهارات التي تؤهلهن لسوق العمل ومنها إعداد حلويات العيد مثل البسكويت، والكحك، والغُريبة، وتعلم أساسيات الخَبز، والمقادير الدقيقة، وطرق حسابها، تنفيذ وصفات متنوعة مثل أنواع الكيك المختلفة بناءً على طلبات المتدربات.

تدريبات مؤسسة حياة كريمة

وتضمن التدريب النظري المهارات الآتيه منها آليات التسويق والترويج للمنتجات، ومهارات التفاوض والإقناع لتوسيع دائرة العملاء، ومعايير الأمن الغذائي وصحة وسلامة الغذاء، الصحة النفسية للمرأة وأهميتها في ريادة الأعمال، والاستدامة ودعم المشروعات الصغيرة.

كما وفّرت مؤسسة حياة كريمة الأدوات والمعدات اللازمة لمساعدة السيدات على بدء مشروعاتهن الخاصة، ما يضمن استدامة المشروع وتحقيق استقلال اقتصادي حقيقي، إيمانًا بأهمية استمرار النجاح، لا يتوقف المشروع عند مرحلة التدريب فقط.

بحسب المبادرة أكدت أن بعض السيدات استطاعت بالفعل بدء مشروعاتهن الخاصة وبيع منتجاتهن في الأسواق المحلية، ما يساهم في تحسين دخلهن وتأمين مستقبل أفضل لأسرهن.