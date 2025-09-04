حياة كريمة تحصل على شارة الإنجاز الماسية في مسابقة «أهل الخير»

تُوّجت مؤسسة حياة كريمة بشارة الإنجاز الماسية في مسابقة «أهل الخير»، تقديرًا لمشاركتها الفعالة والمتميزة في حملة الإطعام الأكثر تأثيرًا خلال شهر رمضان الكريم، وجاء التكريم ضمن فعاليات الحملة التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد بذلت جهودًا كبيرة خلال الشهر الفضيل في تقديم الدعم الغذائي للأسر الأكثر فقرًا، من خلال تنظيم حملات إطعام مستدامة لآلاف الأسر على مستوى الجمهورية، ويعكس هذا التكريم مكانة المؤسسة الرائدة في المجال الاجتماعي والتنموي، إذ يعد بمثابة شهادة على استمرار نجاحاتها في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للفئات الضعيفة والمحرومة.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، على مواصلة مسيرتها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الاجتماعية والإنسانية في ظل سعيها المتواصل لبناء مجتمع أكثر عدلًا ورفاهية، متسلحة بالإرادة والعزيمة من أجل إحداث التغيير المنشود في حياة الفئات الأكثر احتياجًا.