ضبط شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي غير مرخص والنصب على المواطنين

ضبط شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي غير مرخص والنصب على المواطنين

ضبط شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي غير مرخص والنصب على المواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخص مقيم بمحافظة الشرقية، بعد تورطه في إدارة كيان تعليمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، منتحلًا صفة أخصائي علاج طبيعي.

أظهرت التحريات أن المتهم كان يزعم منح شهادات دراسية في العديد من المجالات الطبية مقابل مبالغ مالية، مدعيًا أنها معتمدة وتؤهّل الحاصلين عليها للالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف مقر الكيان وضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على شهادات دراسية خالية البيانات، دروع تكريم منسوبة لجهات طبية وهمية، كارنيهات طبية مزورة، طلبات التحاق للحصول على شهادات طبية، كتب دراسية مثبت عليها اسم المتهم، أدوات طبية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومستندات مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وحماية المواطنين من عمليات التلاعب.

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