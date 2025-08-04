ضبط مديرة كيان تعليمي غير مرخص بتهمة النصب والاحتيال في القاهرة

ضبط مديرة كيان تعليمي غير مرخص بتهمة النصب والاحتيال في القاهرة

ضبط مديرة كيان تعليمي غير مرخص بتهمة النصب والاحتيال في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مديرة كيان تعليمي غير مرخص في منطقة المعادي بالقاهرة، بعد ثبوت تورطها في النصب والاحتيال على المواطنين.

أظهرت التحريات أن المديرة قامت بإنشاء وإدارة الكيان دون ترخيص، وزعمت منح شهادات دراسية في مجالات متعددة، مدعية أنها تتيح فرص عمل، وذلك مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان وضبط المديرة المسؤولة، حيث عُثر بداخله على 103 شهادة وهمية، استمارات تسجيل، وأدلة أخرى تؤكد المخالفات. اعترفت المديرة بارتكابها الواقعة بالتعاون مع مالكة الكيان لتحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية المواطنين.

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